Отец погибшего в ДТП ребёнка расстрелял виновника аварии и его адвоката
Сегодня, 20:30
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Сегодня, 20:30Сегодня, 20:30
63Фото: baigenews.kz
Самосуд совершил отец, потерявший ребёнка в ДТП в Дагестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mash.
Трагедия произошла на пороге здания суда, сразу после приговора.
В прошлом году 21-летний Владимир Г. насмерть сбил 14-летнего подростка. Школьник ехал на мопеде, на объездной дороге Терекли-Мектеб в него влетел Владимир на Mazda. Ребёнок погиб на месте.
Тут же возбудили уголовное дело, виновник ДТП нанял адвоката и пытался примириться с семьёй до суда. Но не вышло - спустя год разбирательства суд вынес приговор - полтора года ограничения свободы водителю.
Отца погибшего это не устроило, и сразу после завершения суда он застрелил 21-летнего Владимира и его адвоката. Мужчина погибли на месте.
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