Отец погибшего в ДТП ребёнка расстрелял виновника аварии и его адвоката

Самосуд совершил отец, потерявший ребёнка в ДТП в Дагестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Mash.

Трагедия произошла на пороге здания суда, сразу после приговора.

В прошлом году 21-летний Владимир Г. насмерть сбил 14-летнего подростка. Школьник ехал на мопеде, на объездной дороге Терекли-Мектеб в него влетел Владимир на Mazda. Ребёнок погиб на месте.

Тут же возбудили уголовное дело, виновник ДТП нанял адвоката и пытался примириться с семьёй до суда. Но не вышло - спустя год разбирательства суд вынес приговор - полтора года ограничения свободы водителю.

Отца погибшего это не устроило, и сразу после завершения суда он застрелил 21-летнего Владимира и его адвоката. Мужчина погибли на месте.