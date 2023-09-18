Осуждённый за развращение малолетних сбежал из колонии в Актау

Заключённый, получивший срок за развращение малолетних, не вернулся в колонию-поселение в Актау. Жители города стали рассылать ориентировки с его фото в соцсетях. В ДУИС заверили, что повода для паники нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В ориентировке указано, что мужчина 1982 года рождения сбежал из места заключения 14 сентября.

В департаменте уголовно-исполнительной системы Мангистауской области уточнили, что заключённый не вернулся в установленное время с работы.

"Осуждённый И. не прибыл с рабочего объекта в учреждение в установленное время. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДУИС осужденный найден и доставлен обратно в колонию", - отметили в ведомстве.

В ДУИС сообщили, что И. приговорён Мунайлинским районным судом к семи годам лишения свободы по статье 124 УК РК - "Развращение малолетних". Он отбывал наказание в колонии общего режима ДУИС по Атырауской области. В июне 2023 года по постановлению суда Атырау переведён в учреждение минимальной безопасности (колония-поселение) ДУИС по Мангистауской области. После чего трудоустроен разнорабочим в одно из частных предприятий, которое находится за пределами колонии-поселения на территории города Актау.

В ведомстве пояснили, что согласно уголовно-исполнительному законодательству Республики Казахстан осуждённые, содержащиеся в учреждении минимальной безопасности, вправе с разрешения администрации передвигаться без надзора в пределах границ территории, прилегающей к учреждению, если это необходимо.