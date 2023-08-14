Оштрафованные в Корее казахстанцы скоро вернутся на родину

Два казахстанца, сбежавшие с территории аэропорта в Южной Корее при депортации из страны, вернутся на родину. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что в Южной Корее их приговорили к штрафу. По словам Смадиярова, они уже оплатили штрафы и в ближайшее время вернутся в Казахстан.

"Мы приложили максимум усилий и благодарны корейской стороне за то, что они очень гуманно подошли к данной ситуации. Но это не повод, чтобы повторять такие же ошибки другим нашим гражданам. Потому что страдают обычные туристы и студенты, которые не могут залететь на территорию Южной Кореи. Не стоит их героизировать. Они понесли своё наказание. Я думаю, ребята всё поняли", — сказал Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что уроженцы Туркестанской области прилетели в Корею из Узбекистана 25 марта 2023 года. Из-за ошибки в документах им отказали во въезде в страну и отправили в зал депортации. Ожидая обратный рейс, они перелезли через забор высотой 3,5 метра близ взлётно-посадочной полосы и сбежали.

По словам беглецов, они прилетели в Корею на заработки. Их обвинили в незаконном пересечении границы и бегстве.