  • 14 Августа, 20:17
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Оштрафованные в Корее казахстанцы скоро вернутся на родину

Сегодня, 18:59
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Instagram / korea_komek Сегодня, 18:59
Сегодня, 18:59
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Фото: Instagram / korea_komek

Два казахстанца, сбежавшие с территории аэропорта в Южной Корее при депортации из страны, вернутся на родину. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz

Сообщалось, что в Южной Корее их приговорили к штрафу. По словам Смадиярова, они уже оплатили штрафы и в ближайшее время вернутся в Казахстан.

"Мы приложили максимум усилий и благодарны корейской стороне за то, что они очень гуманно подошли к данной ситуации. Но это не повод, чтобы повторять такие же ошибки другим нашим гражданам. Потому что страдают обычные туристы и студенты, которые не могут залететь на территорию Южной Кореи. Не стоит их героизировать. Они понесли своё наказание. Я думаю, ребята всё поняли", — сказал Айбек Смадияров. 

Ранее сообщалось, что уроженцы Туркестанской области прилетели в Корею из Узбекистана 25 марта 2023 года. Из-за ошибки в документах им отказали во въезде в страну и отправили в зал депортации. Ожидая обратный рейс, они перелезли через забор высотой 3,5 метра близ взлётно-посадочной полосы и сбежали.

По словам беглецов, они прилетели в Корею на заработки. Их обвинили в незаконном пересечении границы и бегстве. 

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