Оштрафованные в Корее казахстанцы скоро вернутся на родину
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Два казахстанца, сбежавшие с территории аэропорта в Южной Корее при депортации из страны, вернутся на родину. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщалось, что в Южной Корее их приговорили к штрафу. По словам Смадиярова, они уже оплатили штрафы и в ближайшее время вернутся в Казахстан.
"Мы приложили максимум усилий и благодарны корейской стороне за то, что они очень гуманно подошли к данной ситуации. Но это не повод, чтобы повторять такие же ошибки другим нашим гражданам. Потому что страдают обычные туристы и студенты, которые не могут залететь на территорию Южной Кореи. Не стоит их героизировать. Они понесли своё наказание. Я думаю, ребята всё поняли", — сказал Айбек Смадияров.
Ранее сообщалось, что уроженцы Туркестанской области прилетели в Корею из Узбекистана 25 марта 2023 года. Из-за ошибки в документах им отказали во въезде в страну и отправили в зал депортации. Ожидая обратный рейс, они перелезли через забор высотой 3,5 метра близ взлётно-посадочной полосы и сбежали.
По словам беглецов, они прилетели в Корею на заработки. Их обвинили в незаконном пересечении границы и бегстве.
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