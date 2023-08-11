  • 11 Августа, 03:45
  • BAIGENEWS
Более 950 млн тенге вернут за отопление казахстанцам
Казахстанские дипломаты отметили День Абая в Москве
Нурлана Масимова осудили на 10 лет в Павлодаре
Уделять особое внимание межэтническим отношениям поручил Токаев
Августовское ЕНТ стартовало в Казахстане
Проверять детские лагеря в плановом порядке невозможно – главный санврач РК
Свыше 500 соцобъектов запустили в Жамбылской области
Дом творчества построят в Экибастузе по просьбе жительницы города
Елена Рыбакина пробилась в третий круг турнира WTA 1000 в Монреале
В Казахстане средний размер совокупной пенсии составил 120 923 тенге
Правительство приняло комплексный план развития Степногорска
Акима Щучинска наказали за грубость в прямом эфире с жителями
В акимате Алматы ответили на жалобу депутата по поводу "кладбища автобусов"
10 дней ищут казахстанку, ушедшую продавать золото на миллион тенге
Казахстанский футбольный клуб оштрафовали за мат болельщиков

Сбежавшим из аэропорта в Корее казахстанцам вынесли приговор

Сегодня, 02:44
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Instagram / meirman_shekeyev_halyq_zangeri Сегодня, 02:44
Сегодня, 02:44
132
Фото: Instagram / meirman_shekeyev_halyq_zangeri

Двум казахстанцам, сбежавшим из аэропорта в Южной Корее при депортации из страны, вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz.

"Оба заплатят штраф и вернутся на родину вместо того, чтобы быть приговорёнными к трём годам тюрьмы. Отдельная благодарность МИД Казахстана, консулам нашей страны в Корее", — сообщил адвокат Мейрман Шекеев на своей странице в Instagram.

По данным МИД РК, 24 марта 2023 года в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из Ташкента, отказали во въезде в Южную Корею. Они ожидали депортации в специальном помещении, из которого совершили побег и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Их задержали. 

Самое читаемое

Наверх