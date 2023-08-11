Сбежавшим из аэропорта в Корее казахстанцам вынесли приговор

Двум казахстанцам, сбежавшим из аэропорта в Южной Корее при депортации из страны, вынесли приговор, передаёт BaigeNews.kz.

"Оба заплатят штраф и вернутся на родину вместо того, чтобы быть приговорёнными к трём годам тюрьмы. Отдельная благодарность МИД Казахстана, консулам нашей страны в Корее", — сообщил адвокат Мейрман Шекеев на своей странице в Instagram.

По данным МИД РК, 24 марта 2023 года в ходе паспортного контроля в аэропорту Инчхон двум гражданам Казахстана, прибывшим из Ташкента, отказали во въезде в Южную Корею. Они ожидали депортации в специальном помещении, из которого совершили побег и нелегально проникли на территорию Южной Кореи. Их задержали.