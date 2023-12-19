Орден "Достык" вручили послу ОАЭ в Казахстане

Как отметил глава государства, ключевым направлением двусторонних связей остаётся торгово-экономическая сфера. Он напомнил, что перед правительствами двух стран поставлена задача по наращиванию объёма торговли до одного миллиарда долларов в ближайшей перспективе.

Президент подчеркнул важность укрепления взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики в соответствии с Совместной декларацией о стратегических инвестиционных проектах.

Касым-Жомарт Токаев с удовлетворением отметил высокую динамику сотрудничества с эмиратской компанией Masdar по развитию совместных проектов в сфере ВИЭ, а также начало реализации инвестиционных проектов с компаниями AD Ports Group и Terminals Holding по расширению транспортно-логистической сети и услуг авиаперевозок.

В ходе беседы отдельное внимание уделено вопросам взаимодействия в сфере информационных технологий.

По завершении встречи президент наградил посла Мухаммеда Саида Мухаммеда аль-Арики высокой государственной наградой – орденом "Достық" II степени в знак признания его заслуг в деле укрепления дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Эмиратами.