Орден "Айбын" вручили матери погибшего в Алматы пожарного

Фото: МЧС РК

Первый вице министр по ЧС РК Ибрагим Кульшимбаев посетил семью Алматинского пожарного, который погиб при тушении пожара на Медеу. Матери погибшего сержанта Бахытгуль Курманбековой вручили орден "Айбын" III степени, которым её сына наградили посмерно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Напомним, Арслан Курманбеков был составе оперативной группы, которая ликвидировала огонь на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. На мужчину упал ствол горящего дерева.

Указом Президента от 15 мая 2023 года за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, старший пожарный-спасатель ПЧ №7 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Арслан Курманбеков награждён государственной наградой "Айбын" ІІІ степени посмертно.

29-летний сержант Курманбеков устроился в пожарную часть восемь лет назад. В свободное от службы время учился в университете. Никогда ни с кем не ссорился, любил проводить выходные в компании друзей на природе. А недавно собрался жениться и уже вовсю готовился к свадьбе. У Арслана остались пожилая мать и несовершеннолетний брат.

От имени министерства Ибрагим Кульшимбаев выразил соболезнования родным и близким, и поблагодарил за воспитание храброго и отважного героя.