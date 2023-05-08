Пожарный погиб во время тушения огня на Медеу в Алматы

Фото: МЧС РК

Старший пожарный-спасатель, сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков погиб во время тушения пожара на горном склоне в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Арслан был составе оперативной группы, которая ликвидировала огонь на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

На пожарного упал горящий ство дерева. Получив травмы, несовместимые с жизнью, мужчина скончался.

Арслан Курманбеков родился 23 августа 1994 года в Алматинской области. В органах гражданской защиты работал с 14 декабря 2015 года.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Арслана Жолдасбековича. Добрая память о нём, как о профессионале своего дела навсегда останется в наших сердцах. Арслан был ответственным сотрудником, профессиональным бойцом и грамотным специалистом. На работе его ценили за усердие, справедливость и любовь к профессии", — говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что МЧС окажет всестороннюю помощь и поддержку семье погибшего пожарного.