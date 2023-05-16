Президент посмертно наградил погибшего во время тушения пожара Арслана Курманбекова

Фото: akorda.kz

Указом главы государства старший пожарный-спасатель пожарной части №7 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматы Арслан Курманбеков награждён орденом "Айбын" ІІІ степени (посмертно), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В указе отмечается, что Курманбеко награждён за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга.

Арслан Курманбеков родился 23 августа 1994 года в городе Талгар Талгарского района Алматинской области.

Трудовой путь начал со стажёра пожарного-спасателя Специализированной пожарной части №9 ГУ "СПиАСР" ДЧС Алматы.

Работал пожарным, старшим пожарным-спасателем в пожарной части №1 ГУ "СПиАСР" ДЧС Алматы.

На должность старшего пожарного-спасателя пожарной части №7 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы МЧС был назначен в 2019 году.

8 мая 2023 года Арслан Курманбеков трагически погиб, исполняя служебный долг в составе оперативной группы по тушению пожара на склоне горы в Иле-Алатауском природном парке.