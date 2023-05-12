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Летом хотел сыграть свадьбу: сослуживцы рассказали о пожарном, погибшем на Медеу
Погибшего Арслана Курманбекова посмертно представили к награде, а его семье пообещали выплатить больше 13 миллионов. Матпомощь родственники получат через шесть месяцев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
29-летний сержант Курманбеков устроился в пожарную часть восемь лет назад. В свободное от службы время учился в университете. Никогда ни с кем не ссорился, любил проводить выходные в компании друзей на природе. А недавно собрался жениться и уже вовсю готовился к свадьбе. У Арслана остались пожилая мать и несовершеннолетний брат.
"Он и улыбался, и видно было, что он очень счастливый. Соответственно, спросил, он ответил: "Да, у меня есть девушка, мы с ней дружим четыре года. Дай Бог, дай Аллах, в этом году скоро, летом, сыграем свадьбу. Сейчас оповестил маму, все в курсе. Выбираем вот ресторан", - рассказал начальник 7-й пожарной части Медеуского района Айдар Ермухамбетов.
Площадь сгоревшей территории остановилась на отметке 3 тысячи квадратов. По предварительной версии, к возгоранию причастны люди. Специалисты не исключают, что кто-то в неположенном месте разводил костер или намеренно поджег сухостой. Точную причину установят следователи. Ликвидировать пожар спасатели намерены в течение суток. После предстоит подсчитать ущерб.
Как рассказали в нацпарке, на поврежденной территории были в основном засохшие тянь-шаньские ели, поваленные ветром в 2012 году. Редкие растения не пострадали. Высаживать на обгоревшем склоне новые деревья пока не планируют. Естественное восстановление утраченной природы займет не меньше 10 лет.
Напомним, Арслан Курманбеков был составе оперативной группы, которая ликвидировала огонь на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. На мужчину упал ствол горящего дерева.
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