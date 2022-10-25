Опубликованы звуки магнитного поля Земли

Фото: ixbt.com

Это может звучать кошмарно и ужасающее, но именно так звучит магнитное поле нашей планеты, заявили учёные.

Европейское космическое агентство опубликовало звуки магнитного поля Земли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Учёные из Технического университета Дании взяли данные длительных наблюдений о магнитном поле Земли, зарегистрированные тремя спутниками Европейского космического агентства (ESA) Swarm, и преобразовали их в звук. Аудиозапись опубликована на официальной страничке ESA в Soundcloud. Её можно послушать здесь.

Аудиодорожку будут проигрывать через громкоговорители на одной из площадей Копенгагена с 24 до 30 октября 2022 года.

"Это может звучать кошмарно и ужасающее, но именно так звучит магнитное поле нашей планеты, от которого зависит наша жизнь. Мы получили доступ к звуковой системе, состоящей из более чем 30 громкоговорителей, врытых в землю. Мы настроили их так, чтобы каждый динамик представлял разные места на Земле и демонстрировал, как колебалось наше магнитное поле за последние 100 000 лет", — отметили ученые.

По словам учёных, цель этого мероприятия заключается в том, чтобы напомнить людям о важности магнитного поля Земли, от которого зависит существование жизни на планете.

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