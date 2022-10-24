Как правильно наблюдать за затмением солнца, рассказали специалисты

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Солнечное затмение — знаковое явление, которое имеет для человечества особое значение. Древние придавали затмению сакральный смысл, считали его предвестником беды или перемен. Разумеется, сейчас прогресс скакнул далеко вперед, и для нас уже не являются секретом причины происхождения этого космического явления, пусть в нашей культуре и воображении оно всё еще и остается чем-то загадочным и красивым.

Ближайшее солнечное затмение казахстанцы увидят уже 25 октября. Впервые за последние 14 лет луна закроет солнце на 80 процентов, что сделает это событие интересным для наблюдателей. Лучше всего явление будет видно в Северо-Казахстанской области. Оно начнется в 15:57. В Астане затмение начнется в 16:06, максимальная фаза наступит в 17:17. В южной столице начало затмения в 16:26, максимальная фаза — в 17:35

Корреспондет BaigeNews.kz пообщался с астрономом, психологом и офтальмологом, чтобы узнать, как правильно наблюдать за затмением, какие угрозы оно в себе таит и что сделать для того, чтобы не потерять зрение в ходе просмотра этого космического шоу.

Астроном-любитель, основатель Школы астрономии в Астане Артур Гайдук отметил, что грядущее затмение ничего особенного из себя не представляет, такие явления происходят два раза в год, то есть каждые полгода. Помимо этого, происходят и лунные затмения.

"Но не всегда они видны, конечно. В этом году нам, можно сказать, повезло, в Казахстане почти на всей территории будет видно солнечное затмение, но оно будет частное. Это значит, что лишь часть солнца будет закрыта луной. За ним смогут наблюдать в России, в Восточной Европе, в Индии, и в Казахстане. И, несмотря на то, что оно не будет полным, всё равно будет классно", — рассказал он.

Астроном напомнил, что затмение начнется 25 октября.

"Примерно в начале пятого, после 16:00 (по времени Астаны). То есть Луна начнет закрывать Солнце примерно в это время. Мы как наблюдатели увидим, что Луна проплывает на небесной сфере перед Солнцем, но на самом деле просто в космическом пространстве получается так, что Луна, двигаясь по солнечной орбите вокруг нашей планеты, пролетает между Землёй и солнцем и закрывает часть солнечного диска. Площадь максимальной фазы закрытия солнца составит 78 процентов", — добавил он.

Гайдук уточнил, что это касается именно столицы, так как в каждом регионе это явление будет наблюдаться по-разному. Фаза максимального затмения наступит в 17:17. Но, к сожалению, солнце будет уже близко к закату, который в этот день наступает примерно в 18:00, так как время близится к зиме, и солнце садится все раньше.

"Поэтому неудобство составит то, что это будет на закате. Если позволит погода, то увидим солнечное затмение, когда солнце уже будет низко. По предварительному прогнозу погоды, в это время в Астане будет облачно. Если кто-то захочет наблюдать и погода позволит, то лучше всего наблюдать на открытой местности, так как солнце будет клониться к закату, и будут мешать здания и деревья. Жители высокоэтажных домов могут наблюдать с высоты, если у них окна выходят на запад", — посоветовал спикер.

По его словам, астрономы-любители наблюдают затмение с помощью телескопов. Они используют специальные солнечные фильтры, которые почти 99 процентов солнечного света поглощают. Это специальная астрономическая пленка, которая позволяет наблюдать за Солнцем в светлое время суток, она делает солнечное затмение безопасным для глаз. Он напомнил, что ни в коем случае не стоит пробовать смотреть через обычные оптические приборы на солнце, даже когда оно находится на максимуме своего затмения.

"Это катастрофа для глаз, так как даже в таком состояние солнце весьма опасно для органов зрения. Не следует смотреть в солнцезащитных очках, так как они полностью не закрывают солнце и часть невидимого излучения поступает в глаз. Также закопченное стекло не подойдет — сомнительно, что у вас получится закоптить его на столько, что солнечные лучи станут безопасными для глаз. Лучше всего использовать проекцию. Её можно сделать с помощью бинокля или подзорной трубы. Для этого нужно направить оптический прибор на солнце и поймать луч, который проходит через оптическую схему на бумагу — её следует расположить чуть подальше", — объяснил спикер.

Он отметил, что можно попробовать использоваться обычный дуршлаг. Это по сути мультикамера обскура. Его можно поставить перед солнцем, и он будет отбрасывать тень, создавая множество маленьких проекций солнечного диска. Рентгеновский снимок, фольга и даже сварочное оборудование не спасут вас от инфракрасного и ультрафиолетового излучения, которое обожжёт глаз.

Врач-офтальмолог Нина Мельникова рассказала, что в солнечных лучах есть ультрафиолетовый спектр. Именно он может вызывать очень серьезные нарушения органов зрения. Смотреть на солнце незащищенными глазами очень опасно и категорически не рекомендуется. Поражение глаз при ультрафиолетовом воздействии носит абсолютно разный характер — это зависит от длительности его воздействия, от степени незащищенности глаз.

По ее словам, из-за небезопасного наблюдения за солнечным затмением, может развиться фотокератит. Это очень серьезное состояние. Клинически оно проявляется покраснением глаза, ощущением боли, слезотечением. Роговица имеет огромное количество нервных волокон и любые патологические изменения, происходящие в этой зоне, имеют очень ярко выраженную клиническую картину.

"Еще одно очень опасно состояние — это ожог сетчатки, ожог макулы. И в том, и в другом случаях необходимо максимально быстро обращаться за специализированной помощью. Единственное место на сетчатке, которое дает нам 100 процентное хорошее зрение, называется точка макула. При ее поражении могут возникнуть темные пятна в поле зрения. Если это поверхностные травмы, то лечение возможно. Но при более грубом поражении, к сожалению, зрительные функции не восстанавливаются. То есть рубец, который формируется на фоне ожога, уже никуда не исчезнет и, если в за период лечения не возвращается зрение, то, к сожалению, прогноз остается неблагоприятный", — добавила она.

Влияет ли затмение на сознание людей и если да, то как? С таким вопросом мы обратились к практикующему врачу психиатру/психотерапевту Алиме Канкуловой. Она отметила, что лично не наблюдала никакой связи между затмением и состоянием психики людей. Но знакома с работами коллег, которые изучали это явление.

"Причина изменения психики у людей разные, например, различные психические заболевания, употребление психоактивных веществ, травмы головы и так далее. Проведено исследование связи между солнечным затмением и психотическими пациентами. Тринадцать пролеченных психотических пациентов, включая восемь шизофреников, четыре MDP (маниакальный тип) и один MDP (депрессивный тип), которые были клинически бессимптомными, были изучены в отношении их гормонов и поведенческих аномалий под влиянием полного солнечного затмения. Из изученных гормонов, а именно Т2 , Т4 , ТТГ, кортизола и пролактина, именно пролактин показал увеличение титра, связанное с поведенческими аномалиями у соответствующих пациентов во время и сразу после полного солнечного затмения", — рассказала психолог.

Она добавила, что все отклонения в состоянии человека в итоге постепенно нормализовалось в течение какого-то времени после затмения.