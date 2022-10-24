Прогноз казахстанского астролога: что ждёт знаки зодиака в солнечное затмение

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В этом году должны пройти четыре затмения — два солнечных и два лунных.

С 25 октября по 8 ноября пройдёт коридор затмений. О том, чего стоит ожидать в связи с этим астрологическим изменением, корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с известным казахстанским астрологом Натальей Киселёвой.

В этом году должны пройти четыре затмения — два солнечных и два лунных. Они всегда идут вместе с разницей во времени около двух недель.

Весной уже прошла первая пара затмений: 30 апреля — солнечное, 16 мая — лунное. Осенью проходит вторая пара затмений: 25 октября будет частное солнечное затмение, а 8 ноября — полное лунное затмение.

25 октября затмение пройдёт в знаке Скорпиона. По словам астролога Натальи Киселёвой, ошибочны мнения о том, что затмение всегда несёт плохие изменения. Она отмечает, что не в каждой натальной карте могут проиграться изменения: кто-то не заметит его наступления, у других, наоборот, могут возникнуть сложные вопросы.

"Бояться затмений не надо, готовиться специально к ним не стоит. Нужно принимать это спокойно и заниматься своими делами".

Знак Скорпиона обозначает перемены. Поэтому затмение будет связано со значительными изменениями в жизни многих людей, рассказывает астролог.

Лунное затмение, которое пройдёт 8 ноября, будет под знаками Скорпиона и Тельца.

"Два затмения идут по этому знаку, возможно, поэтому такой ажиотаж и вопросы", — отмечает Наталья.

По её словам, затмение поднимет вопросы денег и долгов. Нынешняя мировая финансовая ситуация нестабильна, поэтому для сложных сделок лучше переждать и выбрать другое время, рекомендует астролог.

Она отмечает, что некоторые события, связанные с затмением, могут развиваться в течение полугода.

"В целом нужно смотреть индивидуально, чтобы подробно разобрать, как проиграется затмение в натальной карте", — говорит астролог.

По её словам, люди, рожденные под знаком Овна, могут столкнуться с вопросами, которые могут привести к кризису.

Близнецам нужно обратить особое внимание на работу и здоровье. Многие могут задуматься о смене работы.

Для Стрельцов затмение может открыть новые тайны, что может привести к безвыходным ситуациям, говорит астролог.

Весы могут столкнуться с вопросами денежной прибыли, откладывания денег.

В положительном смысле затмение может проиграться в натальной карте Раков и Козерогов. Это будет касаться вопросов разрешения их планов.

Тельцы будут решать вопросы партнерских отношений, Львы — недвижимости. Девы — документов, бумаг или вопросы родственников, говорит астролог.

Положительно затмение может проиграться у Рыб и Скорпионов, что может дать начало изменениям.

В Астане затмение начнется завтра, 25 октября, в 16:06. Максимальная его фаза будет видна жителям столицы в 17 часов 17 минут.