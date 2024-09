Опубликован список обладателей стипендии "Болашак"

150 казахстанцам присуждена международная стипендия "Болашак", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр международных программ (ЦМП).

Такое решение приняла Республиканская комиссия по подготовке кадров за рубежом. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Из них 120 человек пройдут обучение по программам магистратуры, шесть – докторантуры, 24 казахстанца будут направлены на профессиональные стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

Особое внимание уделено приоритетным направлениям подготовки – более двух третей стипендий распределено по естественно-техническим дисциплинам. По льготным категориям обучение за рубежом пройдут 22 человека.

Претенденты на присуждение стипендии "Болашак" поступили в вузы, входящие в топы мировых образовательных рейтингов, такие как Harvard University, Imperial College London, University of Pennsylvania, University of Melbourne, Columbia University, Johns Hopkins University, University of Bristol. Наиболее популярными специальностями стали: информационные технологии и системы, искусственный интеллект и кибербезопасность, транспортные технологии и логистика, общественное здравоохранение, неонатология и хирургия, аналитика больших данных, строительная инженерия, геология и горное дело, металлургия, финансовые технологии, урбанистика и математика.

Кроме того, 33 казахстанцам присуждены гранты на научные стажировки по наиболее значимым для экономики направлениям в ведущих мировых научных и исследовательских центрах. Наиболее популярные направления – инжиниринг и технологии, социальные и естественные науки, медицина и здравоохранение.