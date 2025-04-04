Электроэнергия подорожает и для жителей Костанайской области
Сегодня, 08:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:43Сегодня, 08:43
173Фото: pixabay.com
ТОО "ЭПК-forfait" информирует об изменении тарифов на электрическую энергию с 5 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщается, данные тарифы утверждены в соответствии с мотивированным заключением департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства нацэкономики РК по Костанайской области от 27 марта.
Основными причинами повышения тарифа в компании называют рост стоимости покупки электроэнергии и рост тарифов на передачу электрической энергии по сетям энергопередающих компаний.
В компании представили новые тарифы на электроэнергию.
Для потребителей города Костанай и районов Костанайской области:
- Предприятия – производители социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ): 39,02 тенге/кВтч. Рост на 19,6%.
- Для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета: 79,21 тенге/кВтч. Рост на 5,0%.
- Население: 33,79 тенге/кВтч. Рост на 18,1%.
Ранее сообщалось, что свет подорожает для жителей Актобе.
Самое читаемое