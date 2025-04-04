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Электроэнергия подорожает и для жителей Костанайской области

Сегодня, 08:43
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 08:43
Сегодня, 08:43
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Фото: pixabay.com

ТОО "ЭПК-forfait" информирует об изменении тарифов на электрическую энергию с 5 апреля, передаёт BaigeNews.kz

Как сообщается, данные тарифы утверждены в соответствии с мотивированным заключением департамента Комитета по регулированию естественных монополий министерства нацэкономики РК по Костанайской области от 27 марта.

Основными причинами повышения тарифа в компании называют рост стоимости покупки электроэнергии и рост тарифов на передачу электрической энергии по сетям энергопередающих компаний.

В компании представили новые тарифы на электроэнергию.

Для потребителей города Костанай и районов Костанайской области:

  • Предприятия – производители социально значимых продовольственных товаров (СЗПТ): 39,02 тенге/кВтч. Рост на 19,6%.
  • Для юридических лиц, финансируемых из государственного бюджета: 79,21 тенге/кВтч. Рост на 5,0%.
  • Население: 33,79 тенге/кВтч. Рост на 18,1%. 

Ранее сообщалось, что свет подорожает для жителей Актобе.

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