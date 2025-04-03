В Казахстане продолжат усиливать меры по борьбе с теневой экономикой, которая оказывает негативное влияние на инвестиционную привлекательность страны, замедляет развитие бизнеса и создает дисбаланс на рынке. Об этом заявил Ерлан Сагнаев, директор Департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Сагнаева, одной из ключевых проблем является налоговое дробление бизнеса. Эта практика, при которой крупные компании искусственно разделяются на мелкие предприятия, позволяет им сохранять налоговые льготы, что нарушает конкурентный баланс на рынке.

"Задача государства — обеспечить равные условия для всех предпринимателей. Дробление бизнеса создает искусственные преимущества для некоторых компаний, что ведет к нарушению справедливости в бизнес-среде", — отметил Сагнаев.

Данные МНЭ РК показывают, что 98,9% всех предприятий в Казахстане составляют микро- и малые компании, в то время как доля среднего бизнеса — всего 1%, а крупного — лишь 0,1%. Эта структура остается практически неизменной за последние пять лет.

"Малый бизнес предпочитает оставаться в зоне льгот, минимизируя налоговые обязательства, вместо того чтобы расти и развиваться. Это сигнал к изменению системы и созданию стимулов для честного ведения бизнеса", — добавил директор департамента.

Президент Казахстана поставил стратегическую цель — построение "Справедливого Казахстана", где все граждане и компании будут работать в равных условиях. Однако использование схем налогового дробления противоречит этим принципам.

Сагнаев подчеркнул, что такие схемы подрывают доверие к системе и мешают экономическому развитию:

"Справедливый Казахстан — это страна, где каждый честно вносит свой вклад в будущее, а не ищет лазейки для ухода от налогов".

Ведомство также напоминает, что налоговое дробление — это не просто способ оптимизации расходов, а фактическое уклонение от фискальных обязательств, что нарушает принципы законности и порядка.

Государство продолжит усиление контроля, чтобы обеспечить честную конкуренцию и равные правила игры для всех участников рынка.