Еще одного семилетнего ребенка насмерть сбили в Алматы
В Алматы на улице Байзакова в ДТП погиб 7-летний мальчик.
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Сегодня, 2 апреля 2025 года, в Алмалинском районе Алматы произошла трагедия, в результате которой погиб 7-летний мальчик. Как сообщили в дежурной части местной полицейской службы, дорожно-транспортное происшествие случилось около 15:30 на улице Байзакова, южнее улицы Богенбай батыра, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительной информации, водитель автомобиля марки Jetour, двигаясь в северном направлении, допустил наезд на мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. После удара пешеход был отброшен на автомобиль марки Hyundai, который двигался в противоположную сторону.
"К сожалению, от полученных травм мальчик скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении ДП.
В связи с трагическим инцидентом, который повлек смерть человека, Управлением дознания Департамента полиции города Алматы возбуждено уголовное дело по статье 345, часть 3 Уголовного кодекса РК.
Пресс-служба Департамента полиции города Алматы призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения и проявлять особую внимательность на дорогах.
Днем ранее семилетняя девочка погибла в ДТП с грузовиком в Алматы.
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