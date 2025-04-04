С 1,5 млрд до 3,5 млрд тенге выросла вменяемая Перизат Кайрат окончательная сумма ущерба. Об этом заявили в АФМ, передаёт BaigeNews.kz.

Перизат Кайрат в период с 2021 по 2024 годы неоднократно призывала общественность к сбору денег под предлогом оказания благотворительной помощи нуждающимся детям, жертвам в Палестине и пострадавшим при паводках. Общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.

"Поступавшие в ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" денежные средства она переводила на свои личные счета и ее матери. В дальнейшем она их тратила на украшения, одежду, мебель, путешествия, оплачивала услуги ремонта, аренды автомашины и прочее", - говорится в сообщении.

В частности, в период с 1 апреля по 15 ноября 2024 года Перизат под видом оказания помощи пострадавшим во время паводков привлекла на счета ОО "Biz Birgemiz Qazaqstan 2030" 2,8 млрд тенге, которые впоследствии похитила.

В целях отмывания преступных доходов она заключила с 16 подконтрольными ИП фиктивные договора о поставке металлических юрт, лодок, сапог и других товаров для нужд пострадавших без фактического их выполнения.

В результате свыше миллиарда тенге обналичены и потрачены на личные нужды.

"Из указанной суммы 72 млн тенге переведены на счет ее матери ИП "Алашбаева Г." якобы за приобретение бытовой техники для пострадавших жителей СКО, которые Кайрат П. обналичила и часть потратила на покупку часов "Rolex" за 6,9 млн тенге", - добавили в АФМ.

В январе 2024 года Перизат Кайрат часть собранных средств для помощи пострадавшим в Палестине потратила на приобретение ТОО "Rebel flowers" за 23 млн тенге, однако в договоре с целью отвода подозрений в хищении указала заниженную стоимость в 2 млн тенге.

Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге.

Кроме того, в целом на похищенные деньги она приобрела 4 автомашины, 4 квартиры, 2 парковочных места, дом, земельный участок и строение.

Изъяты украшения, обувь и сумки общей стоимостью 158 млн тенге.



На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.

В отношении ее матери Алашбаевой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.