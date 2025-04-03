Переливы и сильный ветер: в Казахстане резко испортится погода
В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.
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Синоптики предупредили жителей мегаполисов и ряда регионов страны об ухудшении погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.
В Акмолинской области отмечается повышение уровня воды на трех гидрологических постах рек Есиль, Жабай и Аршалы.
В ВКО и области Абай продолжится интенсивное снеготаяние и вскрытие рек ото льда. При этом не исключено образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.
В Улытау на гидрологическом посту реки уровень воды подходит к опасной отметке. Там же прогнозируется сильный ветер и гроза.
В Астане, Карагандинской, Актюбинской, Алматинской областях, Жетысу и ВКО – сильный ветер.
В Акмолинской области и Шымкенте также ожидаются осадки, гроза и ветер.
Пыльная буря и ветер – в Кызылординской области и области Абай.
Гроза, пыльная буря и ветер стали причинами штормового предупреждения в Туркестанской области.
Сильный дождь и ветер – в Павлодарской области и СКО.
Осадки, туман и ветер – в Костанайской области.
Гроза, туман и ветер ожидаются в Мангистау.
Туман и ветер – в Жамбылской области.
В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.
Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
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