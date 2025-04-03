Синоптики предупредили жителей мегаполисов и ряда регионов страны об ухудшении погодных условий, передаёт BaigeNews.kz.

В Акмолинской области отмечается повышение уровня воды на трех гидрологических постах рек Есиль, Жабай и Аршалы.

В ВКО и области Абай продолжится интенсивное снеготаяние и вскрытие рек ото льда. При этом не исключено образование заторов льда в руслах рек. Ожидается формирование талого и склонового стока, а также подъемы уровней воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления.

В Улытау на гидрологическом посту реки уровень воды подходит к опасной отметке. Там же прогнозируется сильный ветер и гроза.

В Астане, Карагандинской, Актюбинской, Алматинской областях, Жетысу и ВКО – сильный ветер.

В Акмолинской области и Шымкенте также ожидаются осадки, гроза и ветер.

Пыльная буря и ветер – в Кызылординской области и области Абай.

Гроза, пыльная буря и ветер стали причинами штормового предупреждения в Туркестанской области.

Сильный дождь и ветер – в Павлодарской области и СКО.

Осадки, туман и ветер – в Костанайской области.

Гроза, туман и ветер ожидаются в Мангистау.

Туман и ветер – в Жамбылской области.

В Алматы и Алматинской области сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.