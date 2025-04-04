За безопасностью на трассе "Караганда – Балхаш" будут следить дроны. Об этом сообщили в Департаменте полиции Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Использовать беспилотники патрульные полицейские начнут уже со следующей недели. Сейчас вдоль трассы устанавливаются специальные знаки, информирующие водителей о патрулировании дронами.

"Закупать дроны нам не нужно: в распоряжении полиции они уже есть. С их помощью патрульные смогут выявлять нарушителей. Например, тех, кто выезжает на встречную полосу, разворачивается в неположенном месте, не соблюдает правила приоритета при движении по дороге и так далее. После выявления нарушения водителя остановит патруль и проведёт разъяснительную беседу", – говорит пресс-секретарь ДП Карагандинской области Бахытжан Кудияров.

Воздушное патрулирование, как считают в полиции, позволит обеспечить безопасность на оживлённой трассе в летнее время.

Как подчеркнул командир батальона патрульной полиции ДП Карагандинской области Медет Нурмуханов, основная цель использования беспилотников заключается не в том, чтобы выписать как можно больше штрафов. Применять инновационную технику решили для того, чтобы мотивировать водителей соблюдать ПДД и сократить количество аварий.