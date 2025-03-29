Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина успешно завершила выступление на чемпионате мира по фигурному катанию в Бостоне, завоевав для страны первую лицензию на зимние Олимпийские игры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК.

Софья вошла в ТОП-20 успешных спортсменок, заняв итоговое 14-е место. В произвольной программе казахстанская спортсменка набрала 117,78 балла, а общая сумма составила 181,36.

Победу на турнире одержала американка Алиса Лью (222,97), второе место заняла японка Каори Сакамото (217,98), а бронза досталась ее соотечественнице Монэ Тиба (215,24).

Несмотря на то, что Самоделкина не вошла в число призеров, ее выступление принесло Казахстану важную победу — она выполнила норматив для участия в Олимпийских играх-2026. Согласно правилам, место в ТОП-24 на чемпионате мира дает возможность претендовать на олимпийскую лицензию. Официальное распределение квот состоится позже, но Самоделкина уже обеспечила себе право побороться за путёвку на главное спортивное событие четырехлетия.