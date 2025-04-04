Карагандинские фермеры продавали картофель без бухгалтерского учета
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Прокуроры Карагандинской области выявили сельхозпроизводителей, которые скрывали доходы и уклонялись от уплаты налогов, передаёт BaigeNews.kz.
Проведен анализ причин ежегодного дефицита и роста цен социально-значимых продовольственных товаров.
"Выявлено 14 крупных сельхозпроизводителей, которые зачастую реализовали картофель без учета в бухгалтерской отчетности. В результате чего, при последующих реализациях картофеля, предельная торговая надбавка не применялась", - говорится в сообщении.
При координации прокуратуры области органами государственных доходов проведен камеральный контроль в отношении указанных лиц.
На сегодня 4 сельхозпроизводителя дополнительно сдали налоговый отчет и показали дополнительный доход на сумму 1,6 млрд тенге, оплатили налог на сумму более 8,8 млн тенге, и обязались впредь реализовывать картофель с учетом в бухгалтерской отчетности.
По оставшимся производителям Комитетом государственных доходов готовятся уведомления об устранении нарушений, в случае неисполнения будут проведены проверочные мероприятия.
Аналогичный анализ проводится по всем сферам деятельности производства, услуг, строительства.
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