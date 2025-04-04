Синоптики прогнозируют неустойчивый характер погоды в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz.

В предстоящие дни на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением атмосферных фронтов, ожидаются дожди с грозами.

5 апреля на севере, востоке, в центре республики ожидаются осадки в виде дождя и снега, на востоке, в горных районах юго-востока страны – осадки, временами сильные осадки.

Сильный дождь прогнозируется 6-7 апреля на западе, северо-западе, в центре, на юге, юго-востоке страны.

По РК прогнозируются туманы, усиление ветра, 5 апреля в ночные часы на севере, востоке, в центре – гололед.

Температурный фон: