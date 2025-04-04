Министерство здравоохранения сообщает, что по факту группового инфекционного заболевания пищевого происхождения среди 12 учащихся Манашинской общеобразовательной школы в Бейнеуском районе Мангистауской области начато расследование, передаёт BaigeNews.kz.

По случаю отравления детей направлены письма в Управление полиции Бейнеуского района, Департамент полиции Мангистауской области, Управление образования, районную и областную прокуратуру.

"На основании уведомления Управлением полиции Бейнеуского района столовая школы опечатана. В рамках расследования специалистами Управления с привлечением специалистов филиала НЦЭ Мангистауской области осуществлен выход на объект, с отбором проб пищевой продукции, воды, смывов, дезсредств и обследованием работников на носительство кишечной инфекции, результаты проб находятся в работе", - говорится в сообщении.

Подростки получившие отравление, находятся на амбулаторном лечении под наблюдением медицинских работников. При поступлении в приемный покой, они высказывали жалобы на рвоту, общую слабость, жидкий стул, боли в животе, состояние удовлетворительное.

Опрошенные родители школьников связывают заболевание с некачественной едой в столовой школы, где горячим питанием охвачены 417 учащихся начальных классов.

Напомним, что уголовное дело по случаю массового отравления детей в Мунайлинском районе,где пострадали 460 детей, возбужденное в отношении арендатора школьной столовой, завершено и материалы переданы в судебные органы.