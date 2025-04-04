В ходе рассмотрения проекта Налогового кодекса группа депутатов предложили ряд важных инициатив. Об этом сообщил мажилисмен Асхат Аймагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.



По словам народного избранника, цель предлагаемых изменений - поддержка сфер образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения, а также недопущение значительного удорожания в этих направлениях.



Основные предлагаемые изменения:

Полное освобождение от корпоративного подоходного налога (КПН) организаций, работающих в сфере культуры, историко-культурного наследия и оказания специальных социальных услуг;

Снижение ставки КПН до 5% для организаций, действующих в сфере образования, науки, спорта и здравоохранения;

Освобождение от НДС медицинских услуг, направленных на лечение онкологических, орфанных, психических, сердечно-сосудистых, почечных, аутоиммунных, диабетических и других тяжёлых заболеваний; а по остальным направлениям — сохранение текущей нулевой ставки НДС или, в качестве компромисса, снижение до 5%;

Освобождение от НДС лекарственных препаратов, применяемых для лечения вышеуказанных заболеваний (там на самом деле достаточно широкий перечень); по остальным категориям — также сохранить ставку 0% или, в качестве компромисса, снизить до 5%;

Освобождение от НДС отечественных книжных изданий и продукции анимационной индустрии;

Предоставление налоговых льгот на авторские вознаграждения за литературные, художественные и научные произведения.

Кроме того, предлагается:

Акцизы на продукты с содержанием трансжиров;

Акцизы на алкогольную и табачную продукцию;

Не облагать НДС финансовые услуги (банковские переводы, деятельность пенсионных фондов, операции с платёжными картами), чтобы не допустить их удорожания;

Повысить налогообложение букмекерских контор и казино;

Отменить многие необоснованные налоговые льготы;

Снизить налоговую ставку на дачи.

"Эти изменения направлены на совершенствование налоговой политики в соответствии с принципом социальной справедливости. Дифференцированный подход", - написал Асхат Аймагамбетов.

Предложенные поправки продолжают обсуждаться на заседаниях рабочей группы. Окончательные решения пока не приняты.