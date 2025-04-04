Стражи порядка не обнаружили признаков насильственной смерти на теле иностранца, передаёт BaigeNews.kz.

"Предварительная причина смерти – внезапная остановка сердца. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Шымкента.

По данным из соцсетей, мужчина был студентом Южно-Казахстанской медицинской академии.

Он снимал квартиру вместе со своими земляками. Они его и обнаружили в комнате минувшей ночью. Видя его состояние, друзья вызвали скорую. Но к моменту приезда бригады врачей студент был уже мертв.

К слову, это не первый случай, когда студентов из Индии находят мертвыми в мегаполисе. В сентябре прошлого года тела двух иностранцев обнаружили на съемной квартире.