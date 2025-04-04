В Казахстане ужесточили правила продажи ювелирных изделий
Ответственность за продажу ювелирных изделий без наличия пробирного клейма станет жестче.
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В целях защиты прав потребителей и обеспечения прозрачности ювелирного рынка в Казахстане ужесточились требования к продаже ювелирных изделий, передаёт BaigeNews.kz.
Компетенция по привлечению недобросовестных реализаторов ювелирных изделии к административной ответственности по статье 190-1 КоАП теперь закреплена за Министерством торговли и интеграции.
Изменения вступили в силу с 13 марта 2025 года. Напоминаем, что за последние годы в отношении реализаторов ювелирных изделий проводились профилактические мероприятия предупредительного характера.
Согласно требований Закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", на территории Республики Казахстан не допускается реализация ювелирных изделий без наличия пробирного клейма, а также оттиска именника, которые подтверждают проведение экспертизы изделия в пробирных палатах (испытательных лабораториях).
Административные штрафы за нарушения составляют от 190 тысяч тенге до 580 тысяч тенге в зависимости от категории предпринимательства (малый, средний, крупный). При повторности совершения правонарушений суммы штрафов увеличиваются.
Как покупателю проверить подлинность изделия?
Нужно осмотрееть ювелирное изделие на наличие пробирного клейма (голова барса) и именника (клеймо производителя), попросите экспертное заключение пробирной палаты на приобретаемое изделие.
При отсутствии указанных требований казахстанцев просят обращаться в Комитет технического регулирования и метрологии и его территориальные департаменты для проведения соответствующих проверочных мероприятий.
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