В целях защиты прав потребителей и обеспечения прозрачности ювелирного рынка в Казахстане ужесточились требования к продаже ювелирных изделий, передаёт BaigeNews.kz.

Компетенция по привлечению недобросовестных реализаторов ювелирных изделии к административной ответственности по статье 190-1 КоАП теперь закреплена за Министерством торговли и интеграции.

Изменения вступили в силу с 13 марта 2025 года. Напоминаем, что за последние годы в отношении реализаторов ювелирных изделий проводились профилактические мероприятия предупредительного характера.

Согласно требований Закона "О драгоценных металлах и драгоценных камнях", на территории Республики Казахстан не допускается реализация ювелирных изделий без наличия пробирного клейма, а также оттиска именника, которые подтверждают проведение экспертизы изделия в пробирных палатах (испытательных лабораториях).

Административные штрафы за нарушения составляют от 190 тысяч тенге до 580 тысяч тенге в зависимости от категории предпринимательства (малый, средний, крупный). При повторности совершения правонарушений суммы штрафов увеличиваются.

Как покупателю проверить подлинность изделия?

Нужно осмотрееть ювелирное изделие на наличие пробирного клейма (голова барса) и именника (клеймо производителя), попросите экспертное заключение пробирной палаты на приобретаемое изделие.

При отсутствии указанных требований казахстанцев просят обращаться в Комитет технического регулирования и метрологии и его территориальные департаменты для проведения соответствующих проверочных мероприятий.