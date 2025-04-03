Больше тысячи месторождений полезных ископаемых открыты в Казахстане и геологоразведка продолжается во всех областях. Если на западе традиционно добывают нефть, на севере идет разработка редкоземельных металлов. На юг, восток и в центр приходятся основные запасы полезных ископаемых. Накануне Дня геолога, который отмечают в первое воскресение апреля, лучшим представителям профессии и ветеранам отрасли вручили ведомственные и государственные награды. Причем, одну из них - "Еңбек сіңірген геолог" – впервые. Подробности церемонии узнаете из нового репортажа BaigeNews.kz.