Государственные награды "Еңбек сіңірген геолог" впервые вручили в Астане
Торжественная церемония прошла в канун Дня геолога.
Сегодня, 17:42
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Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
88Фото: BaigeNews.kz
Больше тысячи месторождений полезных ископаемых открыты в Казахстане и геологоразведка продолжается во всех областях. Если на западе традиционно добывают нефть, на севере идет разработка редкоземельных металлов. На юг, восток и в центр приходятся основные запасы полезных ископаемых. Накануне Дня геолога, который отмечают в первое воскресение апреля, лучшим представителям профессии и ветеранам отрасли вручили ведомственные и государственные награды. Причем, одну из них - "Еңбек сіңірген геолог" – впервые. Подробности церемонии узнаете из нового репортажа BaigeNews.kz.
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