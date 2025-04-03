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Государственные награды "Еңбек сіңірген геолог" впервые вручили в Астане

Торжественная церемония прошла в канун Дня геолога.

Сегодня, 17:42
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 17:42
Сегодня, 17:42
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Фото: BaigeNews.kz

Больше тысячи месторождений полезных ископаемых открыты в Казахстане и геологоразведка продолжается во всех областях. Если на западе традиционно добывают нефть, на севере идет разработка редкоземельных металлов. На юг, восток и в центр приходятся основные запасы полезных ископаемых. Накануне Дня геолога, который отмечают в первое воскресение апреля, лучшим представителям профессии и ветеранам отрасли вручили ведомственные и государственные награды. Причем, одну из них - "Еңбек сіңірген геолог" – впервые. Подробности церемонии узнаете из нового репортажа BaigeNews.kz

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