Каждые 6 секунд в мире умирает один ребёнок

Число смертей среди детей в возрасте до пяти лет в 2022 году достигло исторического минимума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр новостей ООН. Об этом сообщает Межучрежденческая группа Организации Объединенных Наций по оценке детской смертности, ссылаясь на данные своего последнего доклада.

Не дожив до своего пятого дня рождения погибли 4,9 миллиона детей – это равносильно одной смерти каждые шесть секунд. Почти половина из умерших детей были новорожденными.

В докладе Межучрежденческой группы отмечается, что сегодня выживает больше детей, чем когда-либо прежде, при этом глобальный уровень смертности в возрасте до пять лет снизился на 51 процент с 2000 года.

"За этими цифрами стоят истории акушерок и медицинских специалистов, помогающих матерям в безопасных родах, медицинских работников, вакцинирующих детей и защищающих их от смертельных болезней, а также медиков на местах, которые посещают семьи для помощи в защите здоровья и надлежащего питания ребенка", – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Несколько стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего демонстрируют, что прогресс возможен, если на первичную медико-санитарную помощь выделяется достаточно ресурсов. Например, полученные данные показывают, что в Камбодже, Малави, Монголии и Руанде смертность детей в возрасте до 5 лет снизилась более чем на 75 процентов с 2000 года.

При этом данные также показывают, что, несмотря на прогресс, мировому сообществу предстоит долгий путь, чтобы положить конец всем предотвратимым случаям детской и подростковой смертности. В дополнение к 4,9 миллиона детей младше 5 лет, в 2022 году оборвались 2,1 миллиона жизней людей в возрасте от 5 до 24 лет. Большинство этих смертей произошло в Южной Азии и странах Африки к югу от Сахары.

В основном преждевременная гибель детей происходила по таким предотвратимым или излечимым причинам, как преждевременные роды, осложнения во время родов, пневмония, диарея и малярия.