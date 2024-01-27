Она пела в бомбоубежище Киева: Димаш Кудайберген обратился к самой маленькой участнице шоу Virtuosos

На канале конкурса талантов Virtuosos V4+ вышел второй эпизод международного финала проекта, где в качестве члена жюри впервые принял участие Димаш Кудайберген, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил официальный сайт певца, уникальный проект, пронизанный тонкий элегантным чувством прекрасного, развивающий любовь к музыке у людей всех возрастов, собрал в Академии Ференца Листа в Будапеште международный состав участников, преподавателей и известных музыкантов из разных стран мира.

В финале проекта оказались молодые музыканты из Венгрии, Польши, Словакии, Украины, Чехии. С большой сцены звучали фортепиано, кларнет, гобой, скрипка, арфа и голос самой маленькой участницы конкурса Амелии Анисович, которой Димаш сказал:

"Я думаю, что Вы рождены, чтобы изменить мир".

К слову, о юной певице Амелии заговорили два года назад. Тогда Сеть облетело видео, где семилетняя девочка поёт в бомбоубежище Киева. Видео мгновенно стало вирусным. О девочке написали крупнейшие мировые СМИ, в том числе New York Post и CNN. Позже она выступила на концерте, который транслировался в прямом эфире в 40 странах мира. Сегодня девятилетняя Амелия Анисович оказалась среди победителей проекта.

Строгое жюри подробно и профессионально оценивало выступления участников, компетентные взрослые музыканты давали добрые важные советы молодым артистам, направляя их дальнейший творческий путь. Многие конкурсанты заслужили отдельные похвалы членов жюри, а участница из Польши Малгожата Цешко, играющая на гобое, получила персональное приглашение от Димаша выступить на его сольном концерте.

Победителями проекта стали:

Ондржей Томан (18 лет, кларнет), из Чехии

Зарина Зарадна (12 лет, арфа) из Польши

Тео Гертлер (15 лет, скрипка) из Словакии

Амелия Анисович (9 лет, певица), из Украины

Тимофей Жеребцов ( 20, фортепиано), Из Украины

Лугоши Али (24 года, кларнет) из Венгрии

В финале шоу музыканты из международного состава жюри Эрика Миклоша, Димаш Кудайберген, Пласидо Доминго мл., Элина Нечаева, классический гитарист Петар Чулич, Амелия Анисович в сопровождении Филармонического оркестра Паннона под управлением дирижера Петара Пейцика исполнили знаменитое произведение Майкла Джексона "Heal the World".

Выступление Димаша и маэстро Пласидо Доминго с дуэтом Зурги и Надира "Au fond du Temple Saint" ("В глубинах святого храма") из оперы Жора Бизе "Les pêcheurs de perles" ("Ловцы жемчуга") из первого эпизода финала Virtuosos V4+ можно посмотреть на канале артиста.

Ранее легендарный испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в состав жюри оперного шоу Virtuosos.