Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в жюри оперного шоу

Испанский оперный певец и дирижёр Пласидо Доминго пригласил Димаша Кудайбергена войти в состав жюри оперного шоу "Виртуозы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на youtube-канал Димаша.

- Вы знаете, Вас для меня отрыл мой внук. Он принес Ваши записи. Мой внук музыкант. Он увидел Вас на Yuotube. И он очень удивился, что Вы можете так петь. У Вас шесть октав, и они все одинаково совершенны, - сказал Пласидо Доминго при встрече казахстанским артистом.

- Маэстро, позвольте. Я пришел в музыку из-за Вас. Еще в 1999 году у нас дома лежала видеокассета с концертом трех великих теноров. Тогда я даже представить себе не мог, что спустя годы буду работать членом жюри самого захватывающего телешоу Европы "Виртуозы" вместе с великим Пласидо Доминго. Это прекрасная возможность для молодых талантливых конкурсантов стать настоящими звездами. Удачи всем участникам и нам, членам жюри. Спасибо за приглашение.

- Мы сделаем красивый дуэт, правда я не могу петь тенором, но могу баритоном, - предложил организатор конкурса.