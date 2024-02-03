Омбудсмен отреагировал на похищение невесты в Шымкенте

Дело о похищении невесты в Шымкенте прокомментировал Уполномоченный по правам человека в Казахстане Артур Ластаев. Он заявил, что держит расследование на контроле, передаёт BaigeNews.kz.

В середине января в Шымкенте 22-летний уроженец Мангистауской области похитил девушку с целью вступления с ней в брак. Похищение произошло утром посреди улицы, при этом потерпевшая и похититель не были знакомы.

Подозреваемый был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, ведутся следственные мероприятия.

Согласно нормам действующего уголовного законодательства, за похищение человека предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества или без него.

Отмечается, что представитель Уполномоченного по правам человека в РК в Шымкенте также присоединился к работе по делу о похищении девушки, этот прецедент находится у него на контроле.

"Офис Уполномоченного по правам человека проводит анализ проблемы бытового насилия и нарушений прав женщин. Девушки, вступающие в принудительный брак, зачастую становятся жертвами сексуального, физического и психологического насилия со стороны своих партнеров. Порой насильственные браки лишают девушек возможности получить образование и профессию, что еще больше ухудшает их и без того уязвимое положение. Случай в Шымкенте — вопиющий, мы взяли его на контроль", — отметил Уполномоченный по правам человека в РК Артур Ластаев.

Напомним, в прошлом году Омбудсмен инициировал внесение ряда поправок, в уголовное законодательство, в частности, введение отдельной статьи и исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса, предусматривающего освобождение от уголовной ответственности в случае добровольного освобождения жертвы.

Ранее сообщалось, дело о похищении девушки в Шымкенте находится на особом контроле прокуратуры. За два года в этом мегаполисе "украли" 25 невест.