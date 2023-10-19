25 невест "украли" за два года в Шымкенте

В Шымкенте начали профилактические мероприятия по предотвращению "похищений" невест, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Шымкента.

По словам прокурора Шымкента Габита Муканова, в городе всё ещё продолжают "воровать невест". Только по итогам прошлого и позапрошлого годов было "украдено" 25 девушек.

Отмечается, что невесты соглашаются на брак со своими похитителями, боясь позора для семьи после несостоявшейся женитьбы. Девушки пишут заявления в полицию о том, что добровольно пришли в дом жениха, и до реальных наказаний так и не доходит, дела прекращают в связи с отсутствием состава преступления.

Однако, если бы девушки не боялись и не были подвержены различным предрассудкам, похитителям грозил бы реальный срок. Действия, связанные с кражей невест, могут быть квалифицированы как похищение человека (статья 125 Уголовного кодекса) или как незаконное лишение свободы (статья 126 Уголовного кодекса). Первая статья предусматривает до 15 лет лишения свободы, вторая - до 10 лет.

В прокуратуре также отметили, что дела об уголовных правонарушениях, предусмотренных данными статьями, считаются делами публичного обвинения. При таких обстоятельствах уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

Прокурор Шымкента поручил провести разъяснительную работу среди населения для профилактики подобных преступлений.