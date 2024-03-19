Около 1000 вывесок демонтировали в Астане
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В Астане внешний облик города приводят в соответствие с единым дизайн-кодом. С начала года с фасадов зданий во всех районах демонтировали около тысячи рекламных билбордов и вывесок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
Сотрудники пяти районных акиматов проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу незаконной и несоответствующей дизайн-коду рекламы. С предпринимателями ведутся беседы, выдаются буклеты о необходимости смены вывесок.
Реализацию единого архитектурно-художественного облика столицы осуществляет КГУ "Астана-Жарнама", учреждение также проводит мониторинг наружной (визуальной) рекламы, размещённой на территории города.
С начала года проведено визуальное обследование 161 фасадов зданий и сооружений, демонтировано около 1 000 элементов наружной (визуальной) информации, которая не соответствует требованиям действующего законодательства и искажает единый архитектурный облик столицы.
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