Океаны Земли изменили цвет

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Исследователи из США и Великобритании проанализировали спутниковые снимки океанской поверхности за последние 20 лет и обнаружили явные изменения. Согласно их наблюдениям, океаны планеты становятся зеленее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Новый оттенок связали с распространением фитопланктона. Популяции микроскопических водорослей становятся всё более обширными из-за потепления. Поскольку они используют хлорофилл для фотосинтеза, то среда их обитания также приобретает зелёный оттенок.

Учёные предупредили, что рост концентрации фитопланктона окажет многочисленные побочные эффекты на океанские экосистемы. Так, они вытягивают из воды кислород и создают "мёртвые зоны". Виды, обитающие там, массово мигрируют, а те, что не могут передвигаться (например, кораллы) – гибнут.

Исследование показал, что всего за 20 лет более 56% Мирового океана приобрело зелёный оттенок. Эта территория совокупно превышает общую площадь суши на планете. "Озеленение" оказалось особенно заметным в районе экватора.