Оказавшийся в центре скандала аким Щучинска ушёл с поста

Олжас Нурмагамбетов, замеченный в истории со скандальным эфиром в социальных сетях, покинул должность акима Щучинска, передаёт BaigeNews.kz.

2 августа аким Щучинска провёл прямой эфир в соцсетях, где рассказал о проведённой за полгода работе акимата. Вскоре после онлайн-встречи в одном из пабликов появилась информация о том, что аким якобы позволил себе неприличное выражение, думая, что трансляция завершилась.

Через несколько часов после эфира чиновник опроверг информацию о нецензурных словах в адрес жителей. Также в интервью корреспонденту BaigeNews.kz аким Щучинска рассказал, что грубое выражение относилось не к горожанам, а прозвучало в адрес интернет-паблика.

В августе аким Щучинска получил строгий выговор. А 2 октября стало известно, что его полномочия на посту акима прекращены. Основанием для этого решения стало заявление Олжаса Нурмагамбетова об увольнении.

"На основании решения Бурабайской районной территориальной избирательной комиссии от 2 октября 2023 года распоряжением акима Бурабайского района прекращены полномочия акима города Щучинска Бурабайского района Олжаса Нурмагамбетова", — отмечается в сообщении в Instagram-аккаунте Бурабайского районного акимата.

Аким района Арай Садыков вручил Олжасу Нурмагамбетову благодарственное письмо за вклад в развитие и процветание Щучинска.