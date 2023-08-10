Акима Щучинска наказали за грубость в прямом эфире с жителями

Аким Щучинска получил строгий выговор за свой скандальный прямой эфир с населением. Аудитория заподозрила чиновника в сквернословии. Людям массово показалось, что градоначальник выругался, когда увидел поступающие вопросы. Позже Олжас Нурмагамбетов заявил, ничего подобного не было. Но это не помогло избежать наказания. В ходе служебного расследования нашлись улики, передаёт КТК.

2 августа аким Щучинска провёл прямой эфир в соцсетях, где рассказал о работе акимата Щучинска за полгода. В паблике tirazh.kz сообщается, что "когда пошли вопросы от жителей, аким Щучинска не стал на них отвечать, а попрощался и "камера стоп".

"Вопросы от жителей пошли, однако аким Щучинска не стал на них отвечать, а попрощался и "камера стоп". Однако прямой эфир так и не был выключен, снимая акима с новой для горожан стороны. А вопросы всё сыпались. Закадровый голос спросил, будут ли зачитаны вопросы от жителей, которые опубликовал "Тираж"? Но вместо открытости перед населением, о которой не раз говорил Глава государства, Олжас Нурмагамбетов использовал иную формулировку, которую мы не можем опубликовать, так как мат запрещён. Смысл такой: мол, пусть он засунет вопросы себе в "одно место", – сообщил паблик.

После окончания прямого эфира видеозапись так и не появилась на странице акимата. Олжас Нурмагамбетов записал видеообращение, в котором опроверг информацию о нецензурных словах в адрес жителей.

В интервью корреспонденту BaigeNews.kz аким Щучинска рассказал, что некрасивое выражение относилось не к горожанам, а прозвучало в адрес того самого паблика. Накануне стало известно, что чиновнику объявлен выговор.