Аким Щучинска опроверг информацию о нецензурных словах в адрес жителей

Аким Щучинска Олжас Нурмагамбетов записал видеообращение после информации о том, что во время прямого эфира с его стороны прозвучали нецензурные высказывания в адрес жителей, передаёт BaigeNews.kz.

2 августа он провёл прямой эфир в соцсетях, где рассказал о работе акимата Щучинска за полгода. В паблике tirazh.kz сообщается, что "когда пошли вопросы от жителей, аким Щучинска не стал на них отвечать, а попрощался и "камера стоп".

"Однако прямой эфир так и не был выключен. А вопросы все сыпались. Закадровый голос спросил, будут ли зачитаны вопросы от жителей города, которые опубликовал "Тираж"? Однако вместо открытости аким использовал иную формулировку, которую мы не можем опубликовать, так как мат запрещён", - говорится в публикации.

Также отмечается, что прямой эфир так и не выложили в соцсетях акимата.

"2 августа акиматом Бурабайского района был проведен прямой эфир, где я выступил с отчётом о проделанной работе акиматом Щучинска за первое полугодие текущего года. После и в ходе прямого эфира мной в адрес жителей никаких, а тем более, нецензурных высказываний не было", - сказал в своем видеообращении Олжас Нурмагамбетов.