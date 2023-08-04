"Я – мальчик для битья": аким Щучинска прокомментировал хейт в соцсети

Аким Щучинска Олжас Нурмагамбетов оказался в эпицентре хоть и местячкового, но скандала. Глава курортного города не заметил, что прямой эфир продолжается, и позволил себе неприличное выражение. Но дело даже не столько в этом самом некрасивом словесном обороте, сколько в том, что касался он, по уточнению местного паблика, вопросов жителей. Между тем, складывается впечатление, что в райцентре нарастает недовольство деятельностью акима, которого год назад сам же народ и выбрал. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в ситуации.

"В (…) твои вопросы!"

Инцидент произошёл буквально пару дней назад. Как рассказывает паблик tirazh.kz, аким Щучинска Олжас Нурмагамбетов отчитался о проделанной за полгода работе. Для этого градоначальник выбрал формат прямого эфира в Instagram. Об этом жителей заранее предупредили анонсом. Но запись этого эфира на странице акимата так и не появилась.

Сначала аким зачитал свой доклад, потом предложил задавать вопросы. А пока участники эфира собирались с мыслями, рассказал о предстоящих отчётных встречах и о том, как решается "мусорная" проблема.

"Вопросы от жителей пошли, однако аким Щучинска не стал на них отвечать, а попрощался и "камера стоп". Однако прямой эфир так и не был выключен, снимая акима с новой для горожан стороны. А вопросы всё сыпались. Закадровый голос спросил, будут ли зачитаны вопросы от жителей, которые опубликовал "Тираж"? Но вместо открытости перед населением, о которой не раз говорил Глава государства, Олжас Нурмагамбетов использовал иную формулировку, которую мы не можем опубликовать, так как мат запрещён. Смысл такой: мол, пусть он засунет вопросы себе в "одно место", – пишет паблик.

О том, что всё это время камера снимала эфир, градоначальник понял, лишь выйдя из кабинета. И исправил свою оплошность.

"Жителей не посылал"

Корреспондент BaigeNews.kz связался с акимом Щучинска и попросил прокомментировать случившийся казус.

"Практически всё, что он (администратор tirazh.kz – прим. авт.) там опубликовал, не является правдой. Матершинных слов не прозвучало из моих уст. У меня есть полное видео. Я вообще сейчас намерен подать на него в суд. А всё, что было там за кадром, – все мы живём в информационном веке, по техническим причинам Instagram не остановил прямой эфир. И секретарь не смогла остановить – видеозапись продолжалась", – заверил Олжас Нурмагамбетов.

Ни одного комментария от участников во время прямого эфира не поступило, возразил глава города. Он отметил, что некрасивое выражение не относилось к горожанам.

"Это не касается моего отчёта, это не касается жителей города. Это вопрос личного характера. Ни в коем случае – я бы, наоборот, ответил на вопросы. Но их не было. Ну а потом, когда эфир закончился, я вышел в коридор, мой заместитель говорит, что у него (админ tirazh.kz. – прим. авт.) бывают вопросы там (на странице паблика) – этот момент да, имел место. Все мы люди. Но там матов не было. И это было, повторюсь, вне эфира и никак не касалось горожан. А перевернули так, будто я жителей послал", – подчеркнул собеседник.

"В городе нет хозяина"

Напомним, на должность акима Олжаса Нурмагамбетова щучане выбрали себе сами чуть больше года назад. Основатель спортивного клуба каратэ, бизнесмен и депутат Бурабайского раймаслихата набрал 67 процентов голосов. Перспективе напрямую влиять на судьбу родного города жители очень обрадовались. В июле прошлого года в интервью они делились с корреспондентом BaigeNews.kz, что верят в самовыдвиженца, человека "из народа", знающего об острых углах не понаслышке. Его молодость – на тот момент 32 года – по мнению людей, должна быть только на пользу.

Сам новоизбранный аким тогда сделал акцент, прежде всего на намерении быть открытым и доступным для населения, простым и справедливым. Олжас Нурмагамбетов заверил: чтобы попасть к нему на приём, совсем не обязательно будет записываться – достаточно и звонка. В первую очередь он намеревался уделить внимание проблемам инженерной инфраструктуры города.

Но вот прошёл год – и горожане своим избранником не очень-то и довольны.

"Хуже акима в Щучинске ещё не было. Город в мусоре, грязи, свалках. Стаи бродячих собак, бурьян выше заборов вдоль даже центральных улиц. Бесконечные перебои с водой, улицы не освещаются, дорог нет. В городе нет хозяина. А он не стесняется о чём-то отчитываться. Во многих деревнях порядка больше, улицы убирают, а у нас курорт";

"Город в грязи утопает, бурьян второе лето украшает наши центральные улицы. Уже молчу об окраинах. Нет света даже в центре, для чего меняли освещение? Акимы в Щучинске приходит на два-три года с одной целью";

"Ничего он не сделал! Или Вы про фонтан, где установили подсветку? Или флагшток? Не это нам нужно в первую очередь. Мусор во дворах валяется, они всё подрядчика не могут установить. А деревья, которые не по сезону кронировали – это Вы называете работой?!", - возмущаются жители города.

Но есть и комментарии с положительной оценкой работы деятельности главы города. Пользователи напоминают, что "Москва не сразу строилась" и молодого акима нужно поддержать, где-то подсказать.

"Одно только название, что я аким"

Некоторые претензии пользователей корреспондент переадресовал Олжасу Нурмагамбетову. Сразу отметим, по мнению собеседника, работает он на совесть – всё дело в предвзятости к нему паблика.

"Он меня преследует. Чем бы я ни занимался – он готовит аудиторию только к негативу. У нас город районного значения, все коммунальные вопросы решает районный акимат. Но я из-за того, что меня избрали, я стал известной личностью в городе. Он ввёл в заблуждение, и все люди думают, что всё зависит от меня. Но я аким города районного значения, и, допустим, прокладка теплотрассы, мусор – это всё районный акимат занимается, отделы самостоятельные. А все камни в мой адрес. Я это пытаюсь на отчётной встрече донести, а "Тираж" открыто пишет "аким не сделал", "аким не углядел", хотя в силу своей прежней работы он прекрасно знает, что это не моя работа", – сетует градоначальник.

Он предположил, что такой хейт может быть проявлением, как личной неприязни, так и заказа.

– Кто-то из жителей якобы видел, как Вы нарушили правила дорожного движения.

– Это всё клевета. Если даже я и нарушил, есть сотрудники полиции, которые так же могут меня оштрафовать. Я такой же гражданин страны.

– Заметили, что в отпуске отдохнули. В Турцию летали… Это наблюдение, по-видимому, на фоне недавнего запрета главы государства министрам, акимам, сотрудникам аппарата президента уходить летом в отпуск.

– То, что я был с семьёй в Турции, впервые в жизни, это правда. Ездил я на свои заработанные деньги – ровно на столько, на сколько у меня хватило отпускных. Я там был всего шесть дней. Отпуск длился 30 дней, согласно Трудового кодекса. Я просил и.о. акима района отозвать меня: вопросов в городе много, у меня есть время, я готов приступить к работе. Но меня не отозвали. Я уже был в отпуске, и потом было это выступление.

– Вопросы жителей к Вам касаются освещения, вывоза мусора, благоустройства дворов, строительства детских площадок, мини-площадок для выгула собак… Люди жалуются на заросли деревьев и травы. "Столбы с освещением скоро свалятся". Спрашивали, когда положат про асфальт по улице Северная…

– Практически все эти вопросы не в моей компетенции. Например, дворы – жилищная инспекция, райакимат. Освещение по улицам Амангельды, Пригорная, Майская – новые линии, они не введены в эксплуатацию. Вопрос – к отделу строительства районного акимата. По площадке для выгула собак – управление ветеринарии. Касательно столбов с освещением к нам, но они в частной собственности "Кокшетау Энерго", компания занимается их эксплуатацией и обслуживанием, письма им мы направляли. Про асфальт по Северной – к отделу дорог районного акимата.

– Пишут, что у Вас стиль работы и решения вопросов, как у бандита…

– Не знаю, с чего взяли. Я никогда не решал вопросы в таком стиле.

– "Не хотите ли уйти с поста акима? Город грязный и неухоженный", –пишут горожане.

– С удовольствием.

– Год назад Вы были полны энтузиазма. Почему сегодня такой настрой?

– Щучинск – город районного значения, бюджет приравнен к сельскому округу. Плюс пятьдесят процентов от него мы отдаём бюджетным изъятием в вышестоящий орган, то есть районный акимат. У нас остаются деньги только на обслуживание зданий, коммуналку, зарплату, благоустройство и санитарию. Всё, больше денег у нас нет. Какие-то проекты – всё в компетенции райакимата.

Но работу я продолжу. Уходить не собираюсь. Может, люди думают, что я держусь за это место, они ошибаются. Там по факту 300 тысяч зарплата – я думаю, что на любом месте я могу такую заработать. Вопрос в другом – я коренной житель Щучинска и хочу что-то изменить здесь к лучшему.

– "Богу – богово, кесарю – кесарево", – напоминает кто-то из пользователей. Мол, Вы – спортсмен, а политика, руководство городом – не Ваше. Дескать, не разбираетесь в коммунальной сфере. Станете отговаривать желающих выдвигаться на должность акима "из народа" сегодня, когда у Вас уже есть такой опыт?

– Насчёт "не Ваше" – думаю, разберусь как-то сам. Я ведь и тренирую параллельно, мне это нравится. Но в виду того, что люди меня избрали, я стараюсь отдать должное. Сделать что-то хорошее для нашего города. И, в принципе, у меня получается. Я получил колоссальный опыт, это однозначно. Все те обязательства, которые возлагались на меня согласно должностной инструкции и моей компетенции, я выполняю стопроцентно. По моей работе замечаний от вышестоящих и правоохранительных органов нет.

Что касается выборов акимов. Я думаю, что это правильная политика государства. На таких должностях должны быть избранные народом люди. Но проблема в том, что выбирают, к большому сожалению, всего лишь в местную исполнительную власть с четвёртым уровнем бюджета. То есть в акиматы городского и районного значения, которые мало что решают. Если бы начали избирать акимов районов, областей, городов республиканского значения, у которых есть бюджет, то – да. А я что? Я мальчик для битья. У меня власти нет, денег нет. Одно только название, что я аким города.

Олжас Нурмагамбетов записал видео-обращение к жителям города, в котором подчеркнул, что негативных и тем более нецензурных обращений в их адрес не допускал. Между тем, после громкого инцидента акимат Бурабайского района сообщил, что в отношении акима города началось служебное расследование.