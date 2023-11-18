Метель и гололёд ожидаются в некоторых регионах страны в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", на большей части страны с прохождением атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды — ожидаются дождь, снег, гололёд, а на севере страны — метель, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на западе республики под влиянием отрога Северо-западного антициклона ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра. Ночью на севере, востоке Акмолинской, на севере Карагандинской, на западе, юге, востоке Павлодарской областей ожидается очень сильный ветер 30 метров в секунду и более.

В большинстве регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

19 ноября на севере, в центре Кызылординской области и в Кызылорде ожидается туман.

Днём в горных районах области Жетысу ожидаются временами сильные осадки (дождь, снег). В горных районах области временами туман. Ветер западный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на большей части области Улытау ожидается ветер юго-западный, западный 15-20, на севере, востоке области временами порывы 23-28 метров в секунду. В Жезказгане ночью ожидается гололёд. Ветер юго-западный, западный ночью 15-20, временами порывы 23-28 метров в секунду.

В Караганде 19 ноября ночью и утром ожидается гололёд. Ветер западный ночью 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

19 ноября днём на юге Алматинской области ожидается временами сильный дождь, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег). На юге, в горных районах области временами туман. Ветер северо-западный, на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.

В Кокшетау ожидаются гололёд, ночью метель. Ветер северо-западный, западный ночью 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

19 ноября ночью в горах Туркестанской области ожидается сильные осадки (дождь, снег). На юге, в предгорных районах области туман. Ветер западный с переходом на восточный ночью на севере, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. Ветер западный с переходом на восточный ночью порывы 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

На севере Западно-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Петропавловске ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на севере Мангистауской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере, западе, востоке области 15-20, днем на востоке области порывы 23 метров в секунду. В Актау ожидается ветер восточный, юго-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На западе, севере области Абай ожидаются гололед, низовая метель. Ночью на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на большей части области 15-20, на западе, севере, в центре области порывы 23-28 метров в секунду, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Семее ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается ветер южный с переходом на северо-западный 15-20, на севере, в центре, востоке области порывы 23-28 метров в секунду, днём на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается ветер южный с переходом на северо-западный ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду.

В Карагандинской области ночью 19 ноября ожидается ветер западный на большей части области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, на севере области временами 30 метров в секунду и более.

19 ноября днём, 20 ноября ночью в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). 19-21 ноября на юге, в горных районах области ожидается туман. 19-21 ноября ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду, 21 ноября порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 19-21 ноября ожидается туман.