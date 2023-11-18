Из-за непогоды в двух регионах Казахстана закрыли загородные трассы

Из-за ухудшения погодых условий ограничено движение автотранспорта на некоторых участках республиканских трасс в Акмолинской и Костанайской областях, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе национального оператора "КазАвтоЖол", в Костанайской области с 16:40 в связи с ограниченной видимостью и сильным ветром ввели ограничения движения грузового и общественного транспорта на 108-218 километре автодороги Р-36 "Костанай-Аулиеколь-Сурган".Это отрезок от поселка Аулиеколь до села Октябрский.

С 17:30 в Акмолинской области планируют ввести ограничение движения для всех видов автотранспорта:

на 232-260 километре трассы "Костанай-Аулиеколь-Сурган", на участке от границы Костанайской областидо посёлка Сурган;

на 0-82 километре трассы "Жаксы-Есиль-Бузулук", от города Жаксы до посёлка Бузулук;

на 445-569 километре трасс "Жезказган-Петропавловск", участок от города Державинска до посёлка Знаменка.

По данным "КазАвтоЖола", причиной стало ухудшение погодных условий: верховой снег, порывистый ветер, ограничение видимости.