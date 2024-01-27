Одинокого лебедя нашли у ресторана жители Актау

У ресторана "Карвон" семейная пара заметила молодого лебедя серого цвета. Вероятнее всего, птица больна. Лебедь с трудом взлетает и сразу же приземляется, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В областной территориальной инспекцию лесного хозяйства и животного мира прокомментировали, что из-за возможного птичьего гриппа людям не рекомендуется подходить и трогать птицу. Ее должны обследовать специалисты.

Видео с местонахождением птицы направлено в городскую ветеринарную станцию. Специалисты Устюртского государственного природного заповедника обещали направить на место своих инспекторов.

В конце декабря 2023 года у берегов озера в Мангистау обнаружили десятки мёртвых лебедей. Проведённый тест показал, что лебеди погибли от птичьего гриппа.

Чиновники высказали мнение о том, что гибель лебедей на озере Караколь может продолжиться в связи с их низким иммунитетом.

В январе количество птиц, погибших на берегах Караколя и Каспия, достигло уже 1200. Экологи утверждают, что падёж птиц пошёл на спад.