В Мангистау находят новые тушки погибших от птичьего гриппа лебедей. Количество птиц, погибших на берегах Караколя и Каспия, достигло уже 1200. Но, как уверяют экологи, впервые за все время цифры пошли на спад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Ситуация с птичьим гриппом стабилизировалась. На сегодняшний день было найдено, начиная с 21 декабря, 1200 тушек лебедя-шипуна. Считаю, что падёж уже завершился. Но на будущее нет гарантии, что птичий грипп не повторится", — рассказал член Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации EcoJer Адильбек Козыбаков.

За последнюю неделю на озере Караколь и берегу Каспия нашли тушки 150 лебедей. И это уже считается хорошим показателем. Если сравнивать с началом падежа, только в день собирали и утилизировали до 100 мертвых пернатых.

Были опасения, что болезнь перекинется на домашнюю птицу. Но пока этого не произошло. Сейчас орнитологи и экологи следят за ситуацией и наблюдают за поведением птиц.

"Сейчас мы регистрируем гибель лебедей-шипунов около 12-15 голов в день. При ежедневном наблюдении мы видим, что в целом птицы в хорошем состоянии: перелетают из одного места в другое, находят кормушки на территории озера. Мы никак не вмешиваемся, только очищаем берега от уже погибших птиц", — поделился руководитель отдела Мангистауской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Турганбай Шапагатов.погибших лебедей выросло в Мангистау

В конце декабря 2023 года у берегов озера в Мангистау обнаружили 30 мёртвых лебедей. Проведённый тест показал, что лебеди погибли от птичьего гриппа.

Чиновники высказали мнение о том, что гибель лебедей на озере Караколь может продолжиться в связи с их низким иммунитетом.