  • 26 Января, 01:30
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Падёж завершился — экологи о гибели лебедей в Мангистау

Сегодня, 00:47
АВТОР
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lada.kz Сегодня, 00:47
Сегодня, 00:47
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Фото: lada.kz

В Мангистау находят новые тушки погибших от птичьего гриппа лебедей. Количество птиц, погибших на берегах Караколя и Каспия, достигло уже 1200. Но, как уверяют экологи, впервые за все время цифры пошли на спад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

 "Ситуация с птичьим гриппом стабилизировалась. На сегодняшний день было найдено, начиная с 21 декабря, 1200 тушек лебедя-шипуна. Считаю, что падёж уже завершился. Но на будущее нет гарантии, что птичий грипп не повторится",  рассказал член Регионального экологического совета по Мангистауской области ассоциации EcoJer Адильбек Козыбаков.

За последнюю неделю на озере Караколь и берегу Каспия нашли тушки 150 лебедей. И это уже считается хорошим показателем. Если сравнивать с началом падежа, только в день собирали и утилизировали до 100 мертвых пернатых.

Были опасения, что болезнь перекинется на домашнюю птицу. Но пока этого не произошло. Сейчас орнитологи и экологи следят за ситуацией и наблюдают за поведением птиц.

"Сейчас мы регистрируем гибель лебедей-шипунов около 12-15 голов в день. При ежедневном наблюдении мы видим, что в целом птицы в хорошем состоянии: перелетают из одного места в другое, находят кормушки на территории озера. Мы никак не вмешиваемся, только очищаем берега от уже погибших птиц",  поделился руководитель отдела Мангистауской областной инспекции лесного хозяйства и животного мира Турганбай Шапагатов.погибших лебедей выросло в Мангистау

В конце декабря 2023 года у берегов озера в Мангистау обнаружили 30 мёртвых лебедей. Проведённый тест показал, что лебеди погибли от птичьего гриппа.

Чиновники высказали мнение о том, что гибель лебедей на озере Караколь может продолжиться в связи с их низким иммунитетом.

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