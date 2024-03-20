Очень важный и нужный – Кошанов о законе по вопросам минимизации рисков при кредитовании
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Сегодня в Мажилисе во втором чтении принят закон по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков. Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов высказал своё мнение касательно данного закона, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы приняли очень важный и нужный закон. В последнее время чрезмерная закредитованность людей стала большой проблемой. Глава государства неоднократно отмечал, что кредитная кабала стала настоящим бичем для казахстанцев. В своём Послании народу Казахстана президент озвучил ряд конкретных поручений. Поэтому депутаты разработали этот закон", - заметил председатель нижней палаты.
Он добавил, что этот документ стал ответом на многие жалобы граждан по поводу их финансовых проблем.
Новые нормы, предусмотренные этим законом, создают условия для предотвращения попадания казахстанцев в долги.
Кроме того, закон защищает потребителей от произвола со стороны коллекторов.
"В целом принятый закон будет способствовать значительному сокращению задолженности среди населения. Это улучшит социальное положение наших граждан, даст им финансовую свободу и уверенность", - резюмировал Кошанов.
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