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Instagram_theroyalfamily Вчера, 23:24
197
Фото: Instagram_theroyalfamily

Объявлена дата похорон королевы Елизаветы II

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся 19 сентября в Вестминстерском аббатстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на cайт Букингемского дворца.

День похорон будет объявлен выходным для всех британцев.

Гроб с телом королевы 13 сентября доставят в Лондон и с 14 сентября он будет находиться в Вестминстере в течение четырёх дней, где общественность может попрощаться с Елизаветой II. 

В настоящее время гроб с телом королевы находится в шотландском замке Балморал, где она умерла 8 сентября. Ей было 96 лет.

В Великобритании объявлен десятидневный траур. Новым королём провозглашён сын Елизаветы II - Чарльз, который взял себе имя Карл III.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Она взошла на престол в 1952 году после смерти отца — короля Георга VI. В браке с принцом Филиппом у неё родились четверо детей, которые подарили ей восемь внуков. У нее также остались 12 правнуков. Супруг королевы скончался в 2021 году в возрасте 99 лет. 

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#Елизавета II
Вчера, 23:24
197
Журналист

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