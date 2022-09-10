Объявлена дата похорон королевы Елизаветы II

Гроб с телом королевы 13 сентября доставят в Лондон и с 14 сентября он будет находиться в Вестминстере в течение четырёх дней, где общественность может попрощаться с Елизаветой II.

В настоящее время гроб с телом королевы находится в шотландском замке Балморал, где она умерла 8 сентября. Ей было 96 лет.

В Великобритании объявлен десятидневный траур. Новым королём провозглашён сын Елизаветы II - Чарльз, который взял себе имя Карл III.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Она взошла на престол в 1952 году после смерти отца — короля Георга VI. В браке с принцом Филиппом у неё родились четверо детей, которые подарили ей восемь внуков. У нее также остались 12 правнуков. Супруг королевы скончался в 2021 году в возрасте 99 лет.