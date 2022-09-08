Скончалась королева Елизавета II

Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы Чарльз.

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Она взошла на престол в 1952 году после смерти отца — короля Георга VI. В браке с принцом Филиппом у неё родились четверо детей, которые подарили ей восемь внуков. У нее также остались 12 правнуков. Супруг королевы скончался в 2021 году в возрасте 99 лет.

Как пишет BBC, когда было объявлено о смерти королевы, у ворот Букингемского дворца собрались сотни людей. Некоторые начали плакать. Вскоре ожидается выступление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.