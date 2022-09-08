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Getty Images Вчера, 23:46
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Фото: Getty Images

Скончалась королева Елизавета II

Королева Великобритании Елизавета II скончалась в Балморале в возрасте 96 лет, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на сайт Букингемского дворца.

"Королева мирно скончалась сегодня днем ​​в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", — указывается в заявлении Букингемского дворца.

Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы Чарльз. 

Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года. Она взошла на престол в 1952 году после смерти отца — короля Георга VI. В браке с принцом Филиппом у неё родились четверо детей, которые подарили ей восемь внуков. У нее также остались 12 правнуков. Супруг королевы скончался в 2021 году в возрасте 99 лет. 

Как пишет BBC, когда было объявлено о смерти королевы, у ворот Букингемского дворца собрались сотни людей. Некоторые начали плакать. Вскоре ожидается выступление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

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#Елизавета II
Вчера, 23:46
203
Журналист

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