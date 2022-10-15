Обстоятельства смерти двух беременных назвали в управздраве Атырауской области

Обстоятельства смерти двух беременных женщин в один день в Атырауской области назвали в управлении здравоохранения региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Сообщалось, что 12 октября одна беременная женщина скончалась в областной больнице, вторая - в Макатском районе.

Как рассказали в управздраве 33-летняя женщина, скончавшаяся в Атырауской областной больнице, находилась на 17-й неделе беременности. Это была её третья беременность. Она наблюдалась в Макатской центральной районной больнице.

"С мая 2022 года состояла на учёте у невролога с диагнозом "менингиома". Заболевание началось год назад. В мае этого года прошла обследование на МРТ из-за постоянных головных болей, которые усилились в последнюю неделю, появилась тошнота. В минувшее воскресенье, 9 октября, поступила в нейрохирургическое отделение Атырауской областной больницы с диагнозом: доброкачественное новообразование головного мозга над мозговым наметом. При поступлении у неё были жалобы на головную боль, головокружение, тошноту, снижение памяти, ухудшение зрения, общую слабость", - сообщили в управлении.

В больнице женщине были проведены лабораторно-диагностические и инструментальные исследования, даны консультации специалистов, назначено соответствующее лечение.

"Через два дня, 11 октября, в связи с ухудшением состояния пациентка была переведена в отделение интенсивной терапии и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако, несмотря на усилия врачей, 12 октября пациентка скончалась. Предварительный диагноз: сепсис, септицемия, внебольничная левосторонняя верхнедолевая пневмония. Объёмное образование в лобно-теменной доле головного мозга. Полиорганная недостаточность, септический шок", - сообщает пресс-служба ведомства.

Второй случай смерти беременной женщины был зарегистрирован также 12 октября в Макатской центральной районной больнице.

"В приёмный покой была экстренно доставлена 34-летняя местная жительница (третья беременность) с предварительным диагнозом "пневмония". При поступлении её состояние было крайне тяжёлым. Была сразу подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. За несколько часов у неё трижды останавливалось сердце, но усилиями медиков её возвращали к жизни. Однако, несмотря на все реанимационные мероприятия, вечером пациентка скончалась. Посмертный диагноз: сепсис вирусно-бактериального генеза, септический шок, правостороняя нижнедолевая пневмония. Полиорганная недостаточная (реактивный гепатит, печеночная недостаточность, почечная недостаточность). Беременность - 32 недели. Антенатальная гибель плода", - говорится в сообщении облздрава.

Отмечается, что обе женщины регулярно посещали врача и прошли вакцинацию от коронавируса. Как говорят медики, в обоих случаях предположительной причиной ухудшения состояния и смерти беременных явился септический шок, возможно, вирусно-бактериального генеза, септическая пневмония, развившаяся молниеносная полиорганная недостаточность.

"Окончательные причины будут уточнены в ходе служебного расследования и после результатов паталогоанатомического вскрытия. Взяты пробы на вирусологические и бактериологические исследования для выявления возбудителя инфекции. В настоящее время требуется изучение эпидемиологической ситуации в Макатском районе", - отметили в управздраве.