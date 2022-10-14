В Атырау за один день скончались две беременные женщины

Фото: pixabay.com

Две беременные женщины скончались в Атырау. Им было 33 и 34 года, передаёт BaigeNews.kz.

Одна женщина находилась на 12-й неделе беременности, а вторая – на 32-й. Предварительная причина смерти в обоих случаях – септический шок, пневмония и молниеносная полиорганная недостаточность.

"12 октября было зарегистрировано сразу два случая материнской смерти. Один из них – в Атырауской областной больнице. Второй – в Макатском районе. Несмотря на все реанимационные мероприятия, врачам не удалось спасти беременных женщин", – сообщил руководитель областного управления здравоохранения Асхан Байдувалиев.

По словам заместителя руководителя областного управления здравоохранения по материнству и детству Жанар Садуовой, у женщин остались дети. Обе были жительницами Макатского района.

"В обоих случаях предположительной причиной ухудшения состояния и в результате смерти беременных стал септический шок, возможно, вирусно-бактериального генеза, септическая пневмония. А затем развившаяся молниеносная полиорганная недостаточность. Окончательные причины будут уточнены в ходе служебного расследования и после результатов патологоанатомического вскрытия", – сообщила Жанар Садуова.

В 2021 году в Атырауской области было зарегистрировано 20 смертей беременных женщин, 16 из них скончались от коронавирусной инфекции. С начала 2022 года зафиксировано пять смертей, включая две 12 октября.