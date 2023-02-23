Общественные слушания по строительству АЭС в Алматинской области пройдут после выборов

Дату общественных слушаний по строительсву атомной электростанции перенесли. В акимате Жамбылского района Алматинской области сообщили, что их проведут после выборов депутатов маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

"Акимат Жамбылского района Алматинской области сообщает о переносе даты публичных слушаний по месту размещения будущей атомной электрической станции. Считаем важным обеспечить участие всех заинтересованных сторон. Однако, в связи с досрочным прекращением полномочий маслихатов всех уровней и подготовкой к выборам, в настоящее время не представляется возможным обеспечить присутствие представителей органов местного самоуправления. Принято решение провести публичные слушания после того, как по итогам выборов будет сформирован состав маслихата", - говорится в сообщении акимата, опубликованном на странице в Instagtam.