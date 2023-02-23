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  • Общественные слушания по строительству АЭС в Алматинской области пройдут после выборов
pexels.com Сегодня, 15:43
144
Сегодня, 15:43
144
Фото: pexels.com

Общественные слушания по строительству АЭС в Алматинской области пройдут после выборов

Дату общественных слушаний по строительсву атомной электростанции перенесли. В акимате Жамбылского района Алматинской области сообщили, что их проведут после выборов депутатов маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

 

"Акимат Жамбылского района Алматинской области сообщает о переносе даты публичных слушаний по месту размещения будущей атомной электрической станции. Считаем важным обеспечить участие всех заинтересованных сторон. Однако, в связи с досрочным прекращением полномочий маслихатов всех уровней и подготовкой к выборам, в настоящее время не представляется возможным обеспечить присутствие представителей органов местного самоуправления. Принято решение провести публичные слушания после того, как по итогам выборов будет сформирован состав маслихата", - говорится в сообщении акимата, опубликованном на странице в Instagtam.

Новая дата проведения слушаний будет опубликована дополнительно.

Ранее в министерстве энергетики сообщалили, что при выборе места строительства АЭС в Казахстане учтут сейсмоактивность местности.

 

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#АЭС #строительство #Алматинская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:43
144
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