При выборе места строительства АЭС в Казахстане учтут его сейсмоактивность

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В министерстве энергетики рассказали, по каким критериям будут выбирать место под строительство АЭС, передает BaigeNews.kz. В ведомстве отметили, что место строительства выберут путем общественного обсуждения.

"Обязательно будет учитываться. Проводимая работа по общественному обсуждению это конкретно по региону (району). Точное место выберем после подготовки проектного основания в рамках технического и экономического обоснования и для проведения строительных работ. На каждом этапе будет учитываться сейсмоактивность", - заверил вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов.

Атомную электростанцию планируется построить в Казахстане до 2035 года. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил изучить возможность развития в стране безопасной атомной энергетики. Он отметил, что мир движется в сторону экологизации промышленности и экономики. По его словам, уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии.