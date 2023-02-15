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  • При выборе места строительства АЭС в Казахстане учтут его сейсмоактивность
aa.com.tr Сегодня, 17:19
168
Сегодня, 17:19
168
Фото: aa.com.tr

При выборе места строительства АЭС в Казахстане учтут его сейсмоактивность

В министерстве энергетики рассказали, по каким критериям будут выбирать место под строительство АЭС, передает BaigeNews.kz. В ведомстве отметили, что место строительства выберут путем общественного обсуждения.

"Обязательно будет учитываться. Проводимая работа по общественному обсуждению это конкретно по региону (району). Точное место выберем после подготовки проектного основания в рамках технического и экономического обоснования и для проведения строительных работ. На каждом этапе будет учитываться сейсмоактивность", - заверил вице-министр энергетики РК Асхат Хасенов.

Атомную электростанцию планируется построить в Казахстане до 2035 года. Ранее президент Касым-Жомарт Токаев поручил изучить возможность развития в стране безопасной атомной энергетики. Он отметил, что мир движется в сторону экологизации промышленности и экономики. По его словам, уже к 2030 году в Казахстане наступит дефицит электроэнергии.

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#АЭС #минэнерго
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:19
168
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