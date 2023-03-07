Обнародован полный гонорар Шавката Рахмонова за "бой года" в UFC

Фото: Sports.kz

Издание Totalsportal.com опубликовало данные о гонораре известного казахстанского бойца смешанных единоборств Шавката Рахмонова за поединок на турнире UFC 285, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Как сообщает ресурс, казахстанец получил за бой с американцем Джеффом Нилом 171,5 тысяч долларов — 36 тысяч в качестве фиксированного гонорара за поединок, еще 36 тысяч за победу, шесть тысяч в качестве выплаты спонсоров и 93,5 тысяч долларов в качестве удвоенного бонуса за "Лучший бой вечера", так как Нил не сделал вес.

Отметим, что по мнению экспертов поединок между Рахмоновым и Нилом претендует на звание "Бой года".

Напомним, сегодня на турнире UFC 285 в американском Лас-Вегасе "Номад" "удосрочил" в третьем раунде американца Джеффа Нила и увеличил свой рекорд до показателя в 17 побед и ноль поражений. После чего Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.